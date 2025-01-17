اليوم السابع
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اهتمام دولى بالبطولة العربية للهجن والتراث فى شرم الشيخ

الجمعة، 17 يناير 2025 03:32 م
اهتمام دولى بالبطولة العربية للهجن والتراث فى شرم الشيخ فعاليات المهرجان الهجن
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعرب نيستيروف دينيس فلاديميروفيه مؤسس نوادى AST العالميه للكرة الطائرة الشاطئية عن سعادته الغامرة لدعوته لحضور  فعاليات المهرجان العربي للهجن والتراث، مشيدا بحسن التنظيم والإقبال الشديد من مختلف الجنسيات.

وقال، أن اهتمام الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بهذه الرياضة انعكس في حسن التنظيم والإقبال، معلنا عن استعداده لإقامة معسكرات رياضية وبطولات دولية بشرم الشيخ، لطبيعتها الساحرة وحسن التنظيم لكافة الفعاليات الدولية.

جاء ذلك خلال حضوره المهرجان العربي للهجن والتراث بمضمار الهجن بشرم الشيخ بناء علي دعوة من اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وكان مؤسس نوادي الكرة  الطائرة الشاطئية قد اجتمع مع محافظ جنوب سيناء مسبقا   لبحث إقامة أول بطولة دولية للكره الطائرة الشاطئية على أرض مدينه شرم الشيخ.







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