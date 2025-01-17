الرى: غرف عمليات ومراكز طوارئ تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة الأمطار والسيول

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري أنه يتم متابعة غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد فى الشتاء من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة .

أضاف غانم أنه يتم يتم سنوياً تطهير مخرات السيول ل 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق .

أشار إلى أنه يتم تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى حيث يجرى تنفيذ عملية إنشاء 10 بحيرات صناعية و 7 سدود و 3 حواجز لحماية مدينة مرسى علم ، وإنشاء 5 بحيرة صناعية و 8 حواجز لحماية دير الانبا بولا وتطهير عدد 4 بحير ان صناعية وحاجز توجيه وتدعيم الحواجز القائمة لحماية دير الانبا انطونيوس ، وعملية رفع كفاءة بحيرة بوادى حوضين وحاجز ترابى خلفها وب٢ بوادى العمبجى وحاجز ح١ بوادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر ، وعملية تأهيل وتطهير ورفع كفاءة سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز خلفها وقناة صناعية بمخرج وادى بعبع ، وتأهيل وصيانة ورفع كفاءة اعمال صناعية ببعض الاودية بمحافظة جنوب سيناء ، وإنشاء سد ومجموعة من حواجز التوجيه علي وادي أم لشطان لحماية مدينة مرسى مطروح من أخطار السيول .

وفى محافظات الصعيد تم تنفيذ عملية إنشاء 4 بحيرات و 4 حاجز ترابي و حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة ، ونهو عملية إنشاء 3 بحيرات و 2 حاجز ترابي بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة ، ونهو عملية تأهيل مخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا ، و 2 سد و حاجز توجيه وتدعيم البرابخ القائمة بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة ، ونهو عملية حماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط ، ويجرى تنفيذ أعمال حماية وادى متين القبلى والبحرى بمحافظة الجيزة ، وحماية وادى غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف ، وحماية وادى السوايطة و وادى الشيخ حسن بمحافظة المنيا ، والوادى الابراهيمى بمركز ابنوب بمحافظة اسيوط ، والوادى الاسيوطى بمركز الفتح باسيوط ، وحماية وادي الكلاحين و وادى الزنبقة بمحافظة قنا ، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر ، وحماية منطقة ابو الريش ونجع الشديدة بمحافظة اسوان .