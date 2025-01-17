أكبر اقتصاد فى أوروبا يغلق 2024 بتضخم 2.2% وتوقعات قاتمة العام الجارى

فاطمة شوقى

أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا (ديستاتيس) أمس الخميس أن التضخم في ألمانيا، القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا بلغ 2.2% في عام 2024، بينما بلغ مؤشر الأسعار في ديسمبر 2.6 % على أساس سنوي، بعد تسجيل زيادة قدرها 0.5 % مقارنة بشهر نوفمبر، وذلك مع توقعات قاتمة فى العام الجارى 2025 ، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وقال مكتب الإحصاء الألماني في بيان إن النمو السنوي البالغ 2.2 % "أقل بكثير من المعدل المسجل في السنوات الثلاث السابقة"، في إشارة إلى زيادات الأسعار بنسبة 5.9 % في عام 2023، و6 % في عام 2024، وفي ديسمبر، كان الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ 3% لعام 2024 بأكمله، وهو أيضًا أقل من 5.1% في عام 2023 و3.8% في عام 2022، "بالمقارنة بالعامين السابقين، ضعف هذا الرقم، ولكن "وأشار مكتب الإحصاء إلى أن "معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من معدل التضخم الإجمالي".

وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، فليس هناك اى توقعات بتحسن الوضع مع دخول 2025، إلا أن البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 % فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.

وتعاني ألمانيا صاحبة الاقتصاد كثيف التصدير من ضعف الطلب العالمي ومنافسة من المنتجات الصينية. وانخفضت الصادرات 0.8 % على أساس سنوي في 2024.

وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.