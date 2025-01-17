أسطورة الملاكمة على كلاى.. حقيقة إصابته بالشلل الرعاش نتيجة ضربات الرأس

كتبت إيناس البنا

تردد كثيرا أن لاعب الملاكمة الشهير محمد على كلاى أصيب بمرض الشلل الرعاش نتيجة تلقى الكثير من الضربات على رأسه أثناء ممارسته رياضة الملاكمة، فى ذكرى ميلاد أسطورة اللعبة نوضح مدى صحة هذا التصور.

وفقا لموقع " brainandlife " لا يستطيع علماء الأعصاب أن يقولوا بشكل قاطع ما إذا كان مرض كلاى نتيجة لمسيرته في الملاكمة، لكنهم قالوا إن إصابات الرأس تزيد من المخاطر.

يقول تود شيرير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث مرض باركنسون : "من الصعب للغاية تحديد سبب الإصابة بمرض باركنسون في أي حالة فردية تقريبًا، ولكن هناك بيانات مقنعة إلى حد كبير تفيد بأن إصابة الرأس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

وقال شيرر، الذي يحمل درجة الدكتوراة في علم الأعصاب، إن دراسة أجريت عام 2006 ونشرت في مجلة Annals of Neurology ساعدت في تحديد هذا الخطر، وفي الدراسة، قام فريق بقيادة الدكتور صامويل جولدمان، من معهد باركنسون والمركز السريري في سانيفيل، كاليفورنيا، بمتابعة حالات 93 زوجًا من التوائم، حيث كان واحد فقط من كل منهم مصابًا بمرض باركنسون.

كان الأشخاص الذين أصيبوا بإصابة واحدة على الأقل في الرأس أكثر عرضة من أقرانهم التوأم للإصابة بمرض باركنسون في وقت لاحق، كما زاد الاحتمال لدى الأشخاص الذين أصيبوا بأكثر من إصابة في الرأس.

ما هو مرض باركنسون

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي تقدمي يصيب الجهاز العصبي حيث تتعطل الخلايا العصبية الحيوية في المخ وتموت، مما يحد من إنتاج الدوبامين، المادة الكيميائية التي ترسل الرسائل إلى الجزء من المخ الذي يتحكم في المهارات الحركية، تشمل الأعراض الرعشة وتباطؤ الحركة وتغيرات الكلام، من بين أمور أخرى.

لا يوجد علاج، ولكن خيارات العلاج يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض، يوضح الدكتور رودولفو سافيكا، وهو طبيب وباحث في عيادة مايو كلينك الأمريكية، أن أولئك الذين يعانون من صدمات في الرأس هم أكثر عرضة لتشخيص مرض باركنسون في وقت لاحق من حياتهم، ولكنه يعتقد أن العوامل الوراثية تلعب دورًا أيضًا، قائلا :" هناك بالتأكيد استعداد فردي للإصابة بهذا المرض ونعتقد أنه يمكن تعزيزه من خلال صدمة الرأس نفسها.

ما هي العلاقة بين مرض باركنسون والملاكمة

الأبحاث محدودة، ولكن الملاكمين والأطباء لاحظوا تحسنًا كبيرًا في أعراضهم، وتدعم دراسات الحالة الناشئة هذه الفكرة.

أجريت دراسة صغيرة على عدد قليل من الملاكمين في مؤسسة روك ستيدي للملاكمة، ووجدت النتائج المنشورة في مجلة العلاج الطبيعي أن جميع الملاكمين الذين تابعوا التدريب لمدة 12 أسبوعًا شهدوا تحسنًا في أعراضهم، وتتبعت الدراسة التوازن، والمشية، ونوعية الحياة، والإعاقة.

تلاحظ أن الأشخاص الذين واصلوا التدريب لمدة 24 أو حتى 36 أسبوعًا تحسنًا مستمرًا في أعراضهم، وحتى الملاكمين الذين تدربوا بشكل أقل بعد الأسابيع الاثني عشر الأولى استمروا في التحسن.

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