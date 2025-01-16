71 شهيدا وأكثر من 200 مصاب منذ لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أفاد الدفاع المدني في غزة بوقوع 71 شهيدا وأكثر من 200 مصاب منذ لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار فى غزة.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من محافظة الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وهم: عضو مجلس البلدية أحمد إبراهيم عبد الله مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، وباجس محمد سويطي، وعبد العزيز سويطي، وإسماعيل محمد سويطي، وكرام محمد مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: إبراهيم اكوائين وشقيقه نعيم بعد تحطيم محتويات منزله في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبد العزيز أبو شيخة من قرية كرمة جنوبا، وباسل عايد وزوز من مدينة الخليل، وصبحي محمد سلامة شلش (60 عاما) من بلدة دورا جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا للمرة الثانية، ونصبت حواجز عسكرية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي السياق، شددّت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية، وواصلت إجراءاتها المشددة في حارات البلدة القديمة من مدينة الخليل.