7 أخطاء في قياس ضغط الدم قد تؤدي إلى خلل في القراءة

كتبت إيناس البنا

هناك أخطاء أثناء قياس الضغط في المنزل تؤثر على دقة قراءات ضغط الدم، ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن متوسط ضغط الدم "الطبيعي" هو 120/80، ويصنف ضغط الدم بأنه مرتفع عندما يزيد الرقم عن 130 و139 أو الضغط الانبساطي بين 80 و89) ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا تُرك دون علاج.

وفقا لتقرير شبكة "Fox News " تشمل الأخطاء الشائعة التالية التي غالبًا ما يرى المرضى يرتكبونها عند مراقبة ضغط الدم لديهم.

أخطاء فى قياس ضغط الدم

1. استخدام وضع الذراع الخاطئ

قد تؤدي بعض أوضاع الذراع إلى نتائج مبالغ فيها وتشخيصات خاطئة لارتفاع ضغط الدم، وجد أن الأشخاص الذين وضعوا أذرعهم على أحضانهم ارتفع لديهم الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم (الضغط الانقباضي) بنحو 4 ملم زئبق، في حين أن ترك أذرعهم معلقة على جانبهم ارتفع لديه الضغط بنحو 7 ملم زئبق، للحصول على نتائج أكثر دقة ، فإن الإرشادات هي إراحة الذراع على مكتب أو سطح ثابت آخر على نفس مستوى القلب.

2. الجلوس في وضع خاطئ

الوضع الصحيح هو الجلوس في وضع مستقيم مع وضع قدميك على الأرض وساقيك بشكل متساو، وإراحة ذراعك على سطح مستوٍ في مستوى قلبك".

3. استخدام نوع أو حجم خاطئ من الكفة

حذر أطباء القلب من أنه إذا كان حجم الكفة الخاص كبيرًا أو صغيرًا جدًا، فإن القياسات ستكون غير طبيعية، تستخدم معظم أجهزة قياس ضغط الدم إما سوارًا للذراع أو سوارًا للرسغ، وتميل أساور الذراع إلى أن تكون أكثر دقة وتتطلب خطوات أقل لضمان الدقة".

4. عدم معايرة جهاز الضغط

عادة ما يطلب من جميع المرضى إحضار جهاز قياس ضغط الدم المنزلي الخاص بهم إلى العيادة، حيث يقوم أولاً بقياس ضغط الدم يدويًا ثم يستخدم جهاز قياس ضغط الدم الخاص بالمريض.

5. عدم تخصيص وقت كاف لتحقيق التوازن

النتائج الأكثر دقة يتم الحصول عليها بعد الجلوس في بيئة منخفضة التوتر لمدة خمس دقائق، اعرف ضغط دمك، حتى لو كنت بصحة جيدة.

6. شرب الكافيين مسبقًا

تجنب المنبهات قبل قياس ضغطك، لأن الكافيين سيرفعه.

7. التحقق في أوقات مختلفة من اليوم

عند قياس ضغط الدم، ينصح بفحصه مرتين والانتظار لمدة دقيقة واحدة على الأقل بين القياسات، ضغط الدم يتقلب طوال اليوم، لذا فإن فحص ضغطك في نفس الوقت كل يوم يمنحنا اتجاها أفضل، وينصح التقرير بتتبع قراءات ضغط الدم لدى المرضى في سجل.