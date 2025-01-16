وزارة التموين تُحدث بيانات المنشآت لتحسين الخدمات الرقمية

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات بالمحافظات، بتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وذلك فى إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وتضمن التوجيه اتباع المديريات النموذج المرفق للتحديث عبر استمارة نظام "Survey123" بهدف التحديث إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول المنشآت التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويشمل تفاصيل الموقع الجغرافي، والعناوين التفصيلية، وأرقام التواصل، بالإضافة إلى أنواع المنشآت وبيانات الإدارة المشرفة عليها.

وحذرت عدد من مديريات التموين في تنبيه هام أنه سيم تفعيل خاصية "Gps"، مشددين على عدم خروج الماكينة من المخبز إلا بإذن كتابي من الإدارة التموينية.

وتأتى أهمية المشروع ضمن خطة الوزارة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز الرقابة وتمكين الوزارة من مراقبة أداء المنشآت التموينية بشكل أكثر دقة وسرعة وتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وضمان وصولها للمستحقين كذلك دعم اتخاذ القرار من خلال خرائط دقيقة تحدد مناطق العجز أو الفائض في الخدمات التموينية.

ويعد النظام أداة حديثة تعتمد على ربط البيانات بالموقع الجغرافي، مما يتيح تتبع المعلومات وتحليلها بسهولة وتعبئة استمارة Survey123: على كل إدارة تموينية تعبئة النموذج المحدد بالبيانات المطلوبة وإرسالها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها.