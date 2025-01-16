اليوم السابع
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نتنياهو يوجه لحماس اتهام تنازلات اللحظة الأخيرة.. والحركة ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

الخميس، 16 يناير 2025 12:23 م
نتنياهو يوجه لحماس اتهام تنازلات اللحظة الأخيرة.. والحركة ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو
وكالات

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة  الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".

وكان قد أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن الحركة ملتزمة بـ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفى النزاع فى غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

وأكدت دول الوساطة الثلاث، أنه من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير، مشددين على أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين وأنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم فى الاتفاق.

جاء ذلك فى بيان مشترك صدر أمس عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.







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