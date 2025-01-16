نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمعية الصداقة الصينية لبحث التعاون المشترك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم، الخميس، كاي شيانجين المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة شاندونغ ورئيس جمعية شندونج الشعبية للصداقة، مع الدول الأجنبية والوفد المرافق له، حيث تهدف الزيارة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتعليم، وكذلك زيارة جامعة الأقصر لتعزيز التعاون اللغوي والثقافي، وتبادل الطلاب والدارسين والدراسات في مجال الآثار المشتركة وتدريس اللغة الصينية.

وفى بداية اللقاء رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد الصينى، معرباً عن خالص سعادته بهذا اللقاء، كما أبلغهم تحيات وتقدير المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والذي حالت ظروف سفره للقاهرة دون حضور اللقاء، وأكد على أهمية التواصل فى كافة المجالات الثقافية والتجارية والزراعية والتقنية، مؤكداً على انبهاره بالحضارة الصينية وتطورهم في كافة المجالات، وأن المجتمع الصينى مجتمع منظم كما أنهم يسعد بنقل الخبرات فى جميع القطاعات وخاصة مجال الحفاظ على الآثار والتراث كونهم أصحاب حضارات عريقة، وقال أن الأقصر بها منطقة صناعية واعدة تحكمها قوانين الاستثمار فى مصر وتهدف لجذب رجال الأعمال دون أي تعقيدات.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن خالص شكره لحسن الاستقبال، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة وأن الأقصر مدينة عريقة شعبها يتشابه والشعب الصينى فى حب الآثار والتاريخ، وأن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية فى اقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية وذلك كونهما من أقدم الحضارات فى العالم، ثم قدم عرضا تفصيلياً عن مقاطعة شاندونج كونها معقل الثقافة الكونفوشيوسية ومهد للحضارة الصينية وهى واحدة من أكبر المقاطعات ، وان تعداد سكانها يبلغ نحو 100 مليون نسمة أى ما يوازى تعداد جمهورية مصر العربية، وتتشابه جغرافيا مع مصر بوجود نهر النيل هنا والنهر الأصفر هناك.

وفى ختام كلمته وجه الدعوة لحضور المتخصصين الحاضرين لزيارة المقاطعة فى شهر مايو المقبل، كما عرض مذكرة تفاهم بين المقاطعة وبين الأقصر، وفي ختام اللقاء قام الجانبين بتبادل الهدايا التذكارية والدروع تعبيرا عن الصداقة بين الجانبين، حيث حضر اللقاء الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ومحمد غزالي مدير إدارة الإستثمار بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد محي الدين نقيب الزراعيين بمحافظة الأقصر.



نائب محافظ الأقصر مع رئيس جمعية الصداقة الصينية لبحث التعاون المشترك



هدايا رئيس جمعية الصداقة الصينية لبحث التعاون المشترك



نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمعية الصداقة الصينية