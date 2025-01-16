مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 16-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 57: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 3:00 م
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 2:49 م
وقت صلاة المغرب 5:10 م
وقت صلاة العشاء 6:29 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 00: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م