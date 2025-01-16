مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 16-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 57: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 3:00 م

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:42 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 2:52 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:10 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 00: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:38 م