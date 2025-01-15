مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 56: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:09 م
وقت صلاة العشاء 6:28 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 59: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م