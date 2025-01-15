مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 56: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 2:59 مموعد صلاة المغرب 5:18 مموعد صلاة العشاء 6:41 موقت صلاة الفجر 5:17 صموعد صلاة الظهر 12:00 مموعد صلاة العصر 2:51 مموعد صلاة المغرب 5:12 مموعد صلاة العشاء 6:33 م

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 2:48 م

وقت صلاة المغرب 5:09 م

وقت صلاة العشاء 6:28 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 59: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:38 م