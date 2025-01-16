منظمة: مخاوف من غرق 50 مهاجرا غير شرعيا خلال طريقهم نحو إسبانيا

وكالات

قالت منظمة "ووكينج بوردرز" المعنية بحقوق المهاجرين اليوم الخميس إن ما يصل إلى 50 مهاجرا غير نظامى حاولوا الوصول إلى جزر الكنارى الإسبانية بحرا على متن قارب من غرب أفريقيا يحتمل أن يكونوا قد غرقوا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وأضافت المنظمة -التى تتمركز فى مدريد ونافارا- أن السلطات المغربية أنقذت أمس الأربعاء 36 شخصا من قارب أبحر من موريتانيا فى الثانى من يناير، وكان على متنه 86 مهاجرا، بينهم 66 باكستانيا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة هيلينا مالينو، على منصة إكس، إن 44 ممن يُعتقد أنهم غرقوا هم باكستانيون.

وأضافت "أمضوا 13 يوما من المعاناة فى العبور من دون أن يأتى أحد لينقذهم".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية فى منشور على منصة "إكس" إن القارب غرق قبالة ساحل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وإن عددا من الناجين، وبينهم بعض الباكستانيين، نُقلوا إلى مخيم قرب ميناء الداخلة، مشيرة إلى أن القارب كان يقل 80 راكبا.