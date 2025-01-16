فى خطاب وداعه.. بايدن ينسب اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة إلى إدارته

أنس حبيب

ألقى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن خطاب وداعه فجر اليوم الخميس، وحرص على أن ينسب وقف إطلاق النار الأخير فى قطاع غزة إلى إدارته. وقال بايدن إن فريقه عمل لشهور لإتمام صفقة وقف إطلاق النار، قبل أن يستلمها الرئيس دونالد ترامب.

وحذر بايدن فى خطابه من استيلاء الأثرياء على مقادير الأمور والسلطة فى الولايات المتحدة، مطالبا بتغيير فى الدستور الأمريكى يزيل الحصانة عن أى رئيس ارتكب جرما أو خرقا للقانون.

وحرص الرئيس المنتهية ولايته على ذكر جهوده لتسليم السلطة لخليفته ترامب بشكل سلس، متمنيا له النجاح فى فترة ولايته التى ستبدأ فى 20 يناير الجارى.