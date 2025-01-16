روبيو: إدارة ترامب ستسعى لتسوية 99.9% من الخلافات بطرق دبلوماسية

وكالات

صرح ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية في الإدارة الأمريكية المقبلة، بأن الإدارة الجديدة ستسعى لتسوية الخلافات على الساحة الدولية بطرق دبلوماسية، وليس عبر نزاعات مسلحة.

وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء: "إنني على قناعة بأن استعادة منظومة الردع واستعراض القوة مهمان لأن ذلك يسمح بتجنب الحروب ويمنحنا التفوق في الدبلوماسية".

وتابع: "نأمل في تسوية 99.9% من الخلافات على الساحة العالمية بطرق دبلوماسية بالذات، وليس عبر نزاعات مسلحة". وأكد أن أولوية الرئيس المقبل دونالد ترامب للدبلوماسية والحلول السلمية للخلافات مع الدول الأخرى.

يذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتولى المهام بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.