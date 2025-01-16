ضبط 920 كيلو تمر غير صالح للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لمكافحة الجرائم التموينية، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت، بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، بدائرة مركز بلطيم.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وضمت في عضويتها محمد عبد القوي، مفتش أول تموين مباحث التموين، والقوة المرافقة، بالاشتراك مع سامح البنا، مدير إدارة التموين ببلطيم، عن ضبط 120 كيلو تمر منتهى الصلاحية داخل ثلاجة، وتحرر المحضر رقم 1114 لسنة 2025 جنح مركز البرلس، و211 كيس بن منتهى الصلاحية وتحرر المحضر 1115 لسنة 2025 جنح مركز البرلس.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 800 كيلو تمر معبأ داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر 1116 لسنة 2025 جنح مركز البرلس، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.