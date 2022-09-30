ضبط 13 طن أرز شعير و10 أطنان أعلاف و1000 لتر مواد بترولية خلال حملة تموين كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث تموين كفر الشيخ بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 13 طن أرز شعير بدون مستندات تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بدون تفويض من الجهات المعنية ، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، و ضبط 1000 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية لاستخدامها في غير الغرض المخصصة لها بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.













