اليوم السابع
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ضبط 3 طلاب لقيامهم بالتعدى على فرد أمن بمستشفى وإصابته

الخميس، 16 يناير 2025 11:31 ص
ضبط 3 طلاب لقيامهم بالتعدى على فرد أمن بمستشفى وإصابته حملة امنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بشكوى داخل المستشفى.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (فرد أمن بالمستشفى محل البلاغ "مصاب بجرح قطعى") وقرر بتضرره من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها بسبب منعهم من دخول قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لزيارة أحد أصدقائهم فى غير المواعيد المحددة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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