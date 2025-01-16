سيف علي خان يتعرض لـ 6 طعنات في العمود الفقري.. أضرار إصابة النخاع الشوكى

كتبت إيناس البنا

صدم خبر الهجوم على الممثل الهندى سيف علي خان جمهور الفنان على مستوى العالم، بعد تعرضه للطعن 6 مرات بالقرب من العمود الفقرى من قبل متسللين فى منزله.

يشكل جرح الطعنة بالقرب من العمود الفقري مخاطر كبيرة بسبب قرب الهياكل الحيوية، بما في ذلك النخاع الشوكي والأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء، وتم غرس السكين في العمود الفقري مما تسبب في حدوث تسرب السائل الشوكى.

وفقا لموقع " تايمز أوف إنديا"، أصيب بجروح خطيرة في النخاع الشوكي ، وتم إجراء جراحة طارئة لإزالة السكين وإصلاح تسرب السائل الشوكى، بالإضافة إلى ذلك، تم علاج جرحين عميقين في يده اليسرى وواحد في رقبته من قبل فريق الجراحة التجميلية.

يحتوي العمود الفقري على النخاع الشوكي، وهو جزء أساسي من الجسم مسئول عن نقل الرسائل من الدماغ إلى بقية الأعضاء، يمكن أن يؤدي تلف النخاع الشوكي إلى الشلل أو الخدر أو الإعاقة الدائمة.

كما قد يؤدي إلى تلف بعض الأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية حول العمود الفقري مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب أو النزيف المميت.

حسب الأطباء فإنه يمكن أن يؤدي تلف النخاع الشوكي إلى شلل جزئي أو كامل أسفل موقع الإصابة، حتى الصدمة البسيطة للحبل الشوكي أو الأعصاب المحيطة قد تسبب ألمًا مزمنًا أو ضعفًا أو فقدانًا للإحساس.

فى الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر الإصابة على وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك التحكم في المثانة أو الأمعاء، خطر العدوى مرتفع، حيث يمكن أن تؤدي طعنات السكين العميقة إلى إدخال البكتيريا إلى الأنسجة أو حتى القناة الشوكية.

يمكن أن تتأثر الأوعية الدموية الكبيرة بالقرب من العمود الفقري، مثل الشريان الأورطي أيضًا، في حالة ثقبها، قد تسبب هذه الأوعية نزيفًا داخليًا يهدد الحياة.