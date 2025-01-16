ختام مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث بتوزيع سيارتين جوائز لأول الفائزين

شرم الشيخ : محمد حسين

اختتمت بميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن فعاليات مهرجان الهجن والتراث بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والسفير الفرنسي بالقاهرة وممثلي اتحادات الهجن العربية.

وكان الختام بشوطين سباقات هجن ومنح الفائز الأول فى كل شوط جائزة سيارة سبقه عروض للهجن التراثية وعروض للخيل.

وشهد ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ منافسة بين الهجن المصرية والأردنية قس ثانى أيام فعاليات مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث.

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المهرجان العربي للهجن والتراث في شرم الشيخ يعكس التراث البدوي الأصيل ويعزز مكانة المحافظة كمركز رياضي وثقافي على مستوى الوطن العربي. وأضاف أن المهرجان يمثل فرصة لتعزيز الروابط بين القبائل العربية، ويقدم صورة حضارية عن التراث المصري الأصيل.

وأشاد المحافظ بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدعم الرياضة والسياحة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في زيادة الإقبال على محافظة جنوب سيناء وتعزز مكانتها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية والتراثية.

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مهرجان شرم الشيخ للهجن لا يقتصر على كونه احتفالًا تراثيًا يعزز الهوية الثقافية، بل يلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، خاصةً العاملين والمهتمين برياضة الهجن.

أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بشرم الشيخ جاء بتكلفة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه. كما شهد عام 2022 تطوير منصة المضمار بتكلفة 27 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء عام 2024 من إنشاء “قرية التراث البدوي”، وأماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، والوحدة البيطرية الخاصة بها.

وأكد المحافظ أن رياضة الهجن أصبحت أحد عوامل جذب السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومتابعة العروض الفريدة.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،في مستهل زيارته لشرم الشيخ لحضور ختامي المهرجان على أهمية الحدث في دعم الرياضات التراثية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز الثقافة المحلية وتدعم الأنشطة الشبابية المتنوعة.

نظمت الفعاليات برعاية رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين وقيادات اتحادات الهجن العربية، وشارك في المهرجان وفود من ست دول عربية تشمل السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، والكويت، إلى جانب تونس والجزائر، بالإضافة إلى مشاركة 17 محافظة مصرية.

أقيم المهرجان ضمن احتفالات “عيد الهجن” السنوي، الذي يحيي ذكرى افتتاح مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ عام 2020 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات. ومنذ ذلك الحين، أصبح المضمار مركزًا عالميًا لرياضة الهجن.