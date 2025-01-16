حبس عامل 3 سنوات مع الشغل بكفر الشيخ لشروعه فى قتل آخر

كفر الشخ- محمد سليمان

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عاطل بالحبس مع الشغل 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح الأبيض، وألزمته المصاريف لشروعه في قتل آخر، ظنا منه وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي ، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب،وذلك في القضية رقم 24598 جنايات مركز كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 2514 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.غ.م.غ.ه"34 سنه عاطل للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 13 أغسطس 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ شرع في قتل" م.ج.ا.ا.ح"31سنه، عامل عمدا من غير سبق الإصرار والترصد، بأن تعدي عليه بالضرب والطعن بخنصر بحوزته محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرع ، كما شرع في سرقة المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه بعد أن سقط على الأرض، إلا أنه قاومه وتدخل الأهالي ، كما أحرز سلاح أبيض دون ترخيص أو ضرورة مهنية أو شخصية.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال المجني عليه أن المتهم استوقفه پالطريق العام مبديا رغبته فى الاستيلاء على المبالغ المالية خاصته وبحوزته عنوة ، ولعدم امتثاله أشهر في وجهه خنصر وكاله عدة طعنات بأماكن متفرقة في جسده محدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والأوراق والتحقيقات ، وما وإن سقط علي الارض بسبب تلك الإصابات حاول سرقة المبلغ المالي من جيب بنطاله إلا أنه قاومه ولم يمكنه وتدخل الأهالي ولم يمكنوه من ذلك، وقال أن المتهم فعل ذلك ظنا منه وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم.

وقال النقيب أحمد عادل كامل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ في تحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه لظنه وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته فأعد خنصر وتوجه إلى حيث أيقن تواجده وما وان ابصره حتى استوقفه وانهال عليه ضربا بالخنصر قاصدا إزهاق روحه ، ومحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي و الأوراق والتحقيقات، وشرع في سرقة المبلغ خاصته إلا أنه لم يبلغ مقصده ، بسبب مقاومته وتدخل الأهالي. وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.