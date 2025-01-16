السجن المشدد 3 سنوات لكهربائى لضرب وسرقة طالبة جامعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ضد كهربائي لشروعه فى سرقة طالبة والتعدى عليها بالضرب، كما ألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوى، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك فى القضية رقم 27103 جنايات مركز كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 2930 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قد أحال "هـ.ا.ا.ا.ع"18 سنة كهربائى للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 20 سبتمبر 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ قد شرع فى سرقة هاتف وخاتم ذهبى ملك" ا.ع.م.ع"23 سنة طالبة بكلية الهندسة بالإكراه بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام، وحال محاولتها اثنائه عن مقصده شرع في انتزاع هاتفها وخاتمها الذهبي عنوة، وحال مقاومتها اعتدى عليها ضربا محدثا بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي و الأوراق والتحقيقات، مما بث الرعب فى نفسها قاصدا سرقتها كرها، إلا أن الأهالى قد أغاثوها، كما عاكسها، بمكان عام بالقول بقصد الحصول منها على منفعة جسديه، ومبديا رغبته في حملها والعبور بها خط السكة الحديدية على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.