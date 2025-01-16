بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية والمعهد المصرفي لتأهيل الطلاب لسوق العمل

القليوبية إبراهيم سالم

وقع الدكتور محمود شكل، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وزينب عبد الرازق رئيس قطاع تطوير الأعمال والتعاون الدولي وتنفيذ التدريب والتقييم بالمعهد المصرفي المصري، بروتوكول تعاون بين الجانبين، برعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد مدير برامج علوم الحاسب، والدكتورة دعاء عقل مدير برامج اقتصاد وإدارة الأعمال، والدكتور شريف أبو السعادات مدير برامج الفنون البصرية والتصميم، ومحمد يوسف مدير تطوير الأعمال بالمعهد المصرفي المصري.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المختلفة، وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية بهدف أجل تدريب وتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى اهتمام الجامعة بإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجياً، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في تطوير القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمود شكل، أن البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتوفير فرص تدريب عملي متميزة لطلابها، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وأن الجامعة تسعى لتوجيه الطلاب للطريق الصحيح ومساعدتهم في الحصول على فرص تدريب عملي، مؤكدا على أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبها، أكدت زينب عبد الرازق، على الالتزام التام بالتعاون مع الجامعة وربط التدريب بالتوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين، مشيرة إلى أن البروتوكول سيساهم بصورة واضحة في تأهيل كوادر متميزة للاندماج في سوق العمل المصري والدولي.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلي تأهيل الطلاب وتدريبهم للعمل في القطاع المصرفي، وإعداد برامج تدريبيه وورش عمل خاصة بريادة الأعمال للبدء في مشروعات خاصة منتجة،إضافة الي التثقيف المالي، وتقديم خدمات التقييم من خلال أحدث أدوات التقييم والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون في المبادرات وملتقيات التوظيف بين المعهد والجامعة.