"الغرفة التجارية بالإسكندرية" تستضيف رئيس جهاز حماية المستهلك

الإسكندرية جاكلين منير

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، في لقاء موسع لبحث قضايا التاجر والمستهلك.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، محمد حفني، محمود مرعي، والمهندس البدوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، وأشرف أبو إسماعيل، و محمد السيد، المستشار التجاري للغرفة التجارية، وعدد من رؤساء اللجان التجارية بالغرفة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.

حيث استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها محمد حفني، عضو مجلس الإدارة، أكد فيها أهمية اللقاء في تعزيز التعاون بين الغرفة والجهاز لخدمة المصلحة العامة.

استعرض اللواء محمد أبو كيلة خلال كلمته دور جهاز حماية المستهلك الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تلقى الشكاوى ونشر ثقافة حماية المستهلك، وضبط الأسواق، كما شدد على أهمية الفاتورة كضمان لحقوق التاجر والمستهلك، مشيرًا إلى ضرورة احتوائها على السجل التجاري، البطاقة الضريبية، السعر، والتاريخ.

شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، في العديد من المواضيع أبرزها الغش التجارى والتقليد للمنتجات، وارتقاع أسعار المنتجات الغذائية والحلول المقترحة لضبط السوق، وتعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، أشاد الحضور بجهود جهاز حماية المستهلك في التصدي للممارسات الضارة وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لتحقيق مصالح التاجر والمستهلك.



