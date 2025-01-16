"الطفولة والأمومة" يعلن الفائزين بالدورة الرابعة للبرلمان العربى للطفل فبراير المقبل

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، عن اختيار أربعة أطفال تمهيداً لإيفادهم للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم حق الأطفال في المشاركة في كافة الفعاليات المحلية والدولية مع مراعاة إتاحة فرص متساوية بكل شفافية للأطفال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على إتاحة فرص متساوية لجميع الأطفال للمشاركة في مختلف الفعاليات التي ينفذها المجلس على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة الى أنه في إطار عضوية مصر الدائمة بالبرلمان العربي للطفل التابع لجامعة الدول العربية منذ تأسيسه فإنه يتم إيفاد أربعة أطفال في كل دورة برلمانية مدتها عامين، والتي تتيح لهم فرص لتبادل الخبرات مع الأطفال من الدول العربية الشقيقة.

وأوضحت "السنباطي"، أن المجلس قد تلقى العديد من الترشيحات للأطفال المنطبق عليهم شروط العضوية من الجهات المعنية والشريكة كوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، والأزهر الشريف، وأيضا من أعضاء منتدى وبرلمان الطفل المصري التابع للمجلس، فضلاً عن الأطفال المتميزين والمبدعين الذين تم تنصيبهم سفراء للمجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية أربعة من ممثلي مصر في البرلمان العربي للطفل عن دورته السابقة وهم (سما وائل – ساجد محمد – شكران حسين – أحمد طارق)، لعقد المقابلات الشخصية مع الأطفال المتقدمين لاختيار الامثل.

واشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الى ان اللجنة قد أجرت مقابلات لجميع المتقدمين وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والتي تتوافق مع شروط العضوية بالبرلمان العربي، وقد أسفرت النتائج عن أربعة فائزين تمهيداً لإيفادهم لتمثيل مصر بالدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بدولة الإمارات والمزمع عقدها في فبراير القادم وهم (ملك هاني عبد المعبود – عضو فريق سفراء المجلس، وفريدة محمد مجدي – الحاصلة على جائزة الدولة للمبدع الصغير عن عام 2024 من وزارة الثقافة، وأحمد محمد الصاوي – الحاصل على المركز الأول للمخترع الصغير لأكثر من عام من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد ممدوح إبراهيم – عضو برلمان الطلائع في وزارة الشباب والرياضة).

ومن جانبه، أوضح محمد مصطفى، مدير منتدى وبرلمان الطفل المصري بالمجلس، بأنه سيتم بناء قدرات وتدريب الأطفال الفائزين على مهارات العمل البرلماني، بالإضافة إلى مهارات الحوار والقيادة والتواصل الفعال والعمل الجماعي، مع التركيز على محاور حقوق الطفل، قبل السفر لضمان التمثيل المشرف والاستفادة من التجربة في نقل الخبرات لزملائهم في المؤسسات المختلفة.