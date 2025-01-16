الخارجية الإيرانية تنفى وساطة إيلون ماسك في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية

وكالات

نفى المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إسماعيل بقائى اتصال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالسفير الإيرانى فى نيويورك، ودوره في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية التي كانت محتجزة في إيران.

وعلق بقائي مساء الأربعاء على ادعاء صحيفة أمريكية ذكرت أن إيلون ماسك اتصل بسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني وله دور في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، ووصف ذلك بأنه "فبركة وأوهام إعلامية".

وأعلنت الدائرة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني في بيان لها بتاريخ 30 ديسمبر أن "سيسيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، سافرت إلى إيران بتاريخ 13 ديسمبر بتأشيرة صحفية وتم اعتقالها في 19 ديسمبر بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني الأربعاء الماضي إطلاق سراح المواطنة سيسيليا سالا الصحفية المحتجزة في إيران. وكان اعتقال سالا أثناء قيامها بمهمة صحفية في إيران، قد أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.