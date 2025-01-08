طهران ترفض ادعاءات الرئيس الفرنسى الأخيرة بشأن نووى إيران

محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها ادعاءات الرئيس الفرنسى الأخيرة بشأن إيران، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة ومتناقضة.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن أنشطة إيران النووية سلمية وهى ضمن القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية.

يذكرأن، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن البرنامج النووى الإيرانى يقترب من نقطة اللاعودة، مضيفاً أن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن إيران مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب.

وأضاف ماكرون أن القادة سيحتاجون إلى سؤال أنفسهم عما إذا كان ينبغى لهم إطلاق آلية لاستعادة العقوبات على إيران قبل أكتوبر2025.