التهاب الشعب الهوائية.. علاجات منزلية تساعد فى تخفيف الأعراض

كتبت فاطمة ياسر

الاصابة بالتهاب الشعب الهوائية يعني انسداد في مجري الهواء في الشعب الهوائية في الصدر، وهذا يتسبب في شعور بالم وضيق في التنفس، ووفقا لموقع healthline سنتعرف علي طرق علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل .

علاجات منزلية لالتهاب الشعب الهوائية

ينقسم علاج التهاب الشعب الهوائية إلى:

علاجات منزلية

1. شرب الماء الكافي اي شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

٢.الشاي الأخضر لتعزيز المناعة.

٣.العسل الابيض النحل لتهدئة الحلق.

٤.الزنجبيل لتهدئة الحلق.

٥.الثوم يحتوي علي خصائص مهمة تعمل علي لتعزيز المناعة.

بينما اضاف التقرير أن هذه النصائح الطبية تعمل على تهدئة الأعراض المرتبطة بالتهاب الشعب الهوائية ، وذلك يجب ان يكون بالاضافة الي العلاجات الطبية والتي تشمل التالي:

1. المضادات الحيوية

تناول المضادات الحيوية إذا كانت العدوى بكتيرية.

2. المضادات الالتهابية

تناول المضادات الالتهابية لتهدئة الالتهاب.

3. الأدوية المضادة للقئ

تناول الأدوية المضادة للقئ إذا كان هناك قئ.

4. الأدوية المضادة للالتهاب

تناول الأدوية المضادة للالتهاب لتهدئة الالتهاب.

وهناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها مرضي التهاب الشعب الهوائية ومنها:

1. الحفاظ على راحة جيدة.

2. الحفاظ على تهوية المنزل جيدة في الغرفة.

3. تجنب الملوثات مثل التدخين والكيماويات.

٤. ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز المناعة.

