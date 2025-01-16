التحالف الوطنى ينظم لقاءً مع مزراعى الشرقية حول "أهمية القمح" ضمن مبادرة "ازرع"

الشرقية- إيمان مهنى

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لقاء بمزراعين قرية اكراش التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، حيث تم الحديث عن أهمية زراعة محصول القمح، ذلك استكمالا لفعاليات مبادرة "ازرع" بالتعاون بين زراعة الشرقية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وأكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، قيام المديرية باستكمال فعاليات مبادرة ازرع والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ لقاء توعوي مع مزارعي القمح بقرية شوبك إكراش بديرب نجم بحضور رفعت ثابت مسؤول أول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية، وفادى إيهاب، وأبانوب إيميل (مختص تنموى بالهيئة القبطية) والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، والمهندس صلاح محيى الدين مدير عام الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس محمود الشناف اخصائى الإرشاد بالمحافظة، والمهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بديرب نجم، وبحضور مهندسى الإرشاد بالإدارة ومدير الجمعية ومسؤول المكون الإرشادى، وعدد كبير من المزارعين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال اللقاء تم مقابلة المزارعين وتوضيح أهمية مبادرة ازرع والتي تهدف إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح لاعتباره محصول استراتيجي، حيث أن الدولة تشجع المزارعين على زراعته وكذلك جميع المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي للمزارعين وتنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية للنهوض بانتاجية المحاصيل الزراعية بدءاً من مرحلة تجهيز الأرض حتى الحصاد وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال جهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالإدارة الزراعية، حيث يتم تشجيع المزارعين علي تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.