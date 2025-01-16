أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون فى إنتاج المسيرات

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بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، مع وفد من (لاتفيا) بقيادة رئيسة البرلمان دايجا ميرينا، تعزيز التعاون في إنتاج واستخدام المسيرات.

وشدد عمروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكراين فورم) الأربعاء، على أن لاتفيا تظل حليفاً موثوقا به لأوكرانيا في نضالها من أجل الحرية والاستقلال، مضيفاً أن "التركيز الرئيسي للاجتماع كان تعزيز تعاوننا الدفاعي في عام 2025، وخاصة في إنتاج واستخدام المسيرات".

وقال عمروف إن "لاتفيا هي إحدى الدول الرائدة في تحالف المسيرات وتبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة لجذب شركاء جدد"، لافتاً إلى أنه "خلال الاجتماع الأخير بصيغة رامشتاين، اتفقنا على خطط عمل التحالف حتى عام 2027، بما في ذلك الالتزامات بدعم الحلفاء".

وأضاف أن "تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا يظل أيضًا قضية رئيسية.. ولا تزال لاتفيا واحدة من المدافعين الرئيسيين عن أوكرانيا على الساحة الدولية وفي أوروبا في هذا الصدد".

وأشارت "يوكراين فورم" إلى أن المشاركين ناقشوا المشاركون في الاجتماع إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المسيرات، بما في ذلك المسيرات بعيدة المدى، واقترحوا استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لهذا الغرض.