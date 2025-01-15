اليوم السابع
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أوكرانيا: إصابة 7 مدنيين في قصف روسي على خيرسون

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:29 م
أوكرانيا: إصابة 7 مدنيين في قصف روسي على خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين اليوم (الأربعاء) عن اصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم في أخر 24 ساعة.

وذكر بروكودين في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): أن نيران الجيش الروسي وغاراته الجوية استهدفت 37 بلدة تابعة للإقليم من بين ذلك أنتونيفكا ومولوديجني ودنيبروفسكي وبيلوزركا وكيزوميس وفيليتينسكي وزيميفنيك وتومينا بالكا وستانيسلاف وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكي ودارييفكا وسادوف وميكوليفكا وزميفكا.

وأضاف البيان أن القصف الأخير استهدف أيضًا البنى التحتية الاجتماعية والمناطق السكنية في الإقليم. ومن بين المباني المتضررة مبنى سكني واحد و12 منزلًا خاصًا، كما أدت الهجمات إلى تدمير خط أنابيب للغاز ومنشآت خدمات عامة ومرائب ومركبات خاصة.

 







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