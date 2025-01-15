اليوم السابع
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وكيل صحة الدقهلية يتابع الأعمال بوحدة تشخيص التصلب المتعدد لافتتاحها خلال أيام

الأربعاء، 15 يناير 2025 08:09 م
وكيل صحة الدقهلية يتابع الأعمال بوحدة تشخيص التصلب المتعدد لافتتاحها خلال أيام وكيل صحة الدقهلية أثناء زيارة تفقدية لمستشفي السنبلاوين
الدقهلية -محمد الحبشي

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تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير جناح العمليات بمستشفى السنبلاوين، والذى سيضم 3 غرف عمليات مجهزة لإجراء جراحات القسطرة والقلب المفتوح فى خطوة هى الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة للمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة.

وزار مدكور أقسام الاستقبال والطوارئ والأطفال، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

كما تابع وكيل الوزارة  اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد  وإذابة الجلطات الدماغية بمستشفى السنبلاوين والمقرر افتتاحها ودخولها حيز التشغيل خلال أيام، وخلال جولته حرص  وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى على استطلاع آراء  المواطنين  فى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوى جيد ولائق هو هدفنا الأساسي ليصل المريض  لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له.

تفقد مستشفي السنبلاوين
تفقد مستشفي السنبلاوين

 

متابعة التشخيص عن بعد
متابعة التشخيص عن بعد

 

مراجعة ومتابعة الدفاتر
مراجعة ومتابعة الدفاتر

 

وحدة التصلب المتغدد بمستشفي السنبلاوين
وحدة التصلب المتغدد بمستشفي السنبلاوين

 

وكيل صحة الدقهلية اثناء زيارة تفقدية لمستشفي السنبلاوين
وكيل صحة الدقهلية اثناء زيارة تفقدية لمستشفي السنبلاوين

 

 







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