لمريض السكر.. كيف تتناول المكرونة دون الإخلال بنسب سكر الدم

كتبت مروة محمود الياس

لا شك أن المكرونة أحد أهم أنواع الكربوهيدرات الصحية التى يمكن أن تساعد الجسم على إكمال حصته اليومية من العناصر الكثيرة، التى يجب أن تجتمع فى طبق واحد، وتقف مخاطر الإكثار من المكرونة في كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية قد تتخطى 211 سعرا حراريا، كما أنها تحتوى على 1 جرام من الدهون كما أنها تحتوي على ما يعادل 40 جراما من الكربوهيدرات، وبعض نوعيات المكرونة تحتوي على الألياف والبروتين كذلك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع eating well الطبي المعني بالتغذية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن مرضى السكر يشعرون بالخوف عند تناولهم للمكرونة خوفا من قدرتها على رفع مستويات نسب السكر في الدم، وبالفعل تساعد الكربوهيدرات الموجودة في المكرونة على زيادة نسب السكر، إلا أنها تحتوي على الكثير من الألياف وأيضا البروتين، وهذه العناصر هامة جدا لشعور مريض السكر بالشبع والامتلاء.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح لتناول مريض السكر للمكرونة بشكل مثالي وصحي دون الإضرار أو الإخلال بنسب السكر فى الدم.

الكميات يجب أن تكون بسيطة للغاية ويفضل أن يؤخذ رأى الطبيب المختص المتابع لحالة السكر في الدم عن إمكانية تناولها من عدمه.

استخدم بدائل المكرونة العادية بمكرونة القمح الكامل أو مكرونة الفاصوليا أو المكرونة الغنية بالبروتين.

أضف إلى طبق المكرونة ما يجعله صحيا ومفيدا، قطع القليل من المكرونة وعليها الكثير من الخضروات على سبيل المثال.

أضف إلى المكرونه بعض المغذيات الطبيعية مثل قطع البروتين مثل قطع الدجاج أو قطع اللحم أو القليل من الحمص أو المشروم.

اهتم بتقليل كميات تناول النشويات والكربوهيدرات بشكل عام دون الامتناع التام، وذلك وفقا لطبيعة نظامك الغذائي فمريض سكر متابعا إياه مع طبيبك الخاص ووفقا لمستويات السكر لديك.

إذا كنت تشعر بارتفاع سكر الدم بعد تناول المكرونة مباشرة عليك التوقف عن تناولها واستشارة طبيبك المختص.