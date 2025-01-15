مقارئ للأئمة وبرنامج مشترك مع الأزهر.. تعرف على أنشطة مديرية الأوقاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ عدد من الأنشطة بالمساجد، منها مقارئ للأئمة، وبرنامج (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر والأوقاف بمشاركة كبار العلماء والأئمة المتميزين بالإدارة الفرعية بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وتناولوا موضوع احترام النظام العام وحرمة التعدي على المنافع العامة، بتوجيهات الشيخ معين رمضان، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.

كما نظمت المديرية ندوة دينية توعوية كبرى بعنوان (توعية الشباب بقضايا وطنه وأمته والتعريف بقضايا الدين والمجتمع) وذلك بمقر المركز الثقافي بمسجد التحرير، حاضر فيها الدكتور عادل محمد حسن، أستاذ أصول اللغة بكلية والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، كما نظمت الواعظات دروس عن حقوق الإنسان في الإسلام.



دروس عن حقوق الإنسان في الإسلام



دروس للواعظات



مقارئ للأئمة