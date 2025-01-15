اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يناير 2025 02:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظة قنا تعلن عن وظائف مهندسين بالوحدات المحلية.. اعرف الشروط

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:00 ص
محافظة قنا تعلن عن وظائف مهندسين بالوحدات المحلية.. اعرف الشروط محافظة قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن ديوان محافظة قنا عن حاجته لمهندسين بالتعاقد بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة.

وحدد الإعلان الشروط التالية، والتى منها أن يكون حاصلا علي بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية أو المعاهد العليا المعدلة من المجلس الأعلى للجامعات تخصص "مدنى، عمارة ، مساحة"، وأن يكون من أبناء محافظة قنا.

والأوراق المطلوبة هى:-

طلب باسم المحافظ موضح به عنوان تفصيلي ورقم التليفون

صورة من شهادة المؤهل والخبرة إن وجدت

صورة بطاقة سارية

الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

صورة بطاقة عضوية نقابة المهندسين سارية

وتقدم الطلبات بمكتب تشغيل الشباب بديوان المحافظة حتي يوم 21 يناير 2025.







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