كتبت فاطمة خليل

الكحة رد فعل مصمم للحفاظ على مجرى الهواء لديك خاليًا، قد تسعل بسبب حالة أخرى، مثل الربو أو عدوى الجهاز التنفسي، أو لأنك تعاني من صعوبات في البلع، في هذا التقرير نتعرف على متى تكون الكحة علامة خطر، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

متى تكون الكحة علامة خطر؟

اتصل بالطبيب إذا كان لديك سعال لا يزول وهذه الأعراض:

-صفير (ضوضاء عند الزفير).

- حمى تستمر لأكثر من يوم أو يومين.

-قشعريرة.

-البلغم (المخاط السميك، ويسمى أيضًا البلغم)، وخاصة البلغم الأصفر أو الأخضر أو الدموي.

-اذهب إلى الطوارئ بالمستشفى إذا كنت تعاني من الكحة :



-تشعر وكأنك تختنق.

-لا يمكنك التنفس جيدًا.

-ترى الكثير من الدم عند السعال.

-تعاني من ألم شديد في الصدر.

كيف أعرف ما إذا كان سعالي خطيرًا؟

لتشخيص سبب سعالك، سيأخذ الطبيب تاريخك الطبي، ويجري لك فحصًا جسديًا، وقد يطلب بعض الاختبارات. كجزء من الفحص، سيتحقق الطبيب من علاماتك الحيوية، مثل درجة الحرارة وعدد الأنفاس التي تأخذها.

قد يقوم بفحص مستويات الأكسجين لديك، أو إجراء اختبار قياس التنفس في العيادة، أو طلب إجراء أشعة سينية على الصدر أو اختبارات وظائف الرئة إذا استمر السعال لفترة طويلة.

أنواع السعال

هناك أنواع عديدة من السعال، تصف بعض أسماء السعال المدة التي يستمر فيها، بينما تصف أنواع أخرى كيف تشعر أو تبدو، وأنواع أخرى هي حالات فعلية.

قد ترتبط أنواع السعال بمدة استمرارها

يبدأ السعال الحاد فجأة ويستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

السعال شبه الحاد هو السعال الذي يبقى بعد إصابتك بعدوى ويستمر لمدة ثلاثة إلى ثمانية أسابيع.

السعال المزمن يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع. يمكن أيضًا تسمية السعال طويل الأمد بالسعال المستمر.

السعال المقاوم هو سعال مزمن لم يستجيب للعلاج.

أنواع السعال قد تكون مرتبطة بالمخاط

-السعال المنتج أو السعال الرطب هو سعال يخرج منه مخاط أو بلغم.

-السعال غير المنتج أو السعال الجاف لا يخرج منه مخاط أو بلغم.

أنواع السعال التي لها أصوات مميزة وترتبط بحالات معينة

-السعال الديكي. السعال الديكي هو عدوى تسبب سعالًا يبدو وكأنه "صرخة".

-النباح. يمكن أن يكون السعال الذي يبدو وكأنه نباح علامة على الخناق.

-الصفير. يحدث هذا النوع من السعال غالبًا عندما يكون لديك انسداد في مجرى الهواء. يمكن أن يكون مرتبطًا بعدوى، مثل البرد، أو حالات مزمنة، مثل الربو.

أنواع السعال المرتبطة بوقت السعال

-السعال النهاري.

-السعال الليلي.

-السعال مع القيء. يحدث هذا غالبًا مع الأطفال. يسعلون بشدة لدرجة أنهم يتقيأون وأحيانًا يتقيؤون.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسعال؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالسعال. السعال هو أكثر الأعراض شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسعال من غيرهم. ويشمل هؤلاء الأشخاص:

- مدخنى السجائر

- مدخنى السجائر الإلكترونية.

- الذين يعانون من أمراض مزمنة، وخاصة تلك التي تصيب الرئتين أو الجهاز العصبي.

-لديهم حساسية.

- الأطفال. يمرض الأطفال كثيرًا، وخاصة إذا كانوا في الحضانة أو المدرسة.

علاج السعال

هناك الكثير من شراب السعال وأدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية للبالغين.

بشكل عام، لم يثبت أنها تعمل بشكل أفضل من ملعقة مليئة بالعسل. يمكن أن تساعد قطرات السعال في تهدئة التهاب الحلق.

قد تحصل أيضًا على راحة من المشروبات الساخنة مثل الشاي، خاصةً إذا أضفت العسل إليها.

لا يجب أن تعطي أدوية السعال لطفلك إذا كان عمره أقل من 6 سنوات دون موافقة الطبيب.

الوقاية من السعال

يمكنك منع بعض أنواع السعال عن طريق تجنب المهيجات التي تعرف أنها تسبب لك السعال.

يمكنك المساعدة في منع السعال الناجم عن العدوى من خلال:

-الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا والالتهاب الرئوي.

-تجنب الأشخاص المرضى.

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون و/أو استخدم معقمات اليدين.