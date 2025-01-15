مباحثات يمنية أممية لإحياء العملية السياسية فى البلاد

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أطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، على نتائج زياراته الإقليمية والدولية واتصالاته الأخيرة من أجل الدفع باتجاه إحياء العملية السياسية، والخيارات المطروحة لدفع ميليشيا الحوثي مع جهود السلام.

وبحسب الفضائية اليمنية، أكد الجانبان ضرورة وقف مليشيات الحوثي انتهاكاتها المتصاعدة ضد المدنيين، وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والدوليين المختطفين.

كما جرى التطرق إلى الدعم الإقليمي والدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، والتي ضاعفتها الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيا الحوثي على الشعب اليمني واستهداف موانئ تصدير النفط الخام، إضافة إلى استمرار التصعيد الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية.