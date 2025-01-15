اليوم السابع
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فاتورة حرائق لوس أنجلوس تتخطى 250 مليار دولار.. وتحذيرات من موجة جديدة

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:21 م
فاتورة حرائق لوس أنجلوس تتخطى 250 مليار دولار.. وتحذيرات من موجة جديدة لوس انجلوس
كتبت : نهال أبو السعود

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من المتوقع أن تتراوح تكلفة خسائر حرائق الغابات في لوس انجلوس ما بين 250 إلى 275 مليار دولار، حيث تساهم قيم الممتلكات المرتفعة في الأحياء الراقية في هوليوود في التكلفة الهائلة، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومات وشركات التأمين والسكان أعباء مالية طويلة الأجل بسبب كارثة حرائق لوس انجلوس، حيث تقدر الأضرار والتكاليف الاقتصادية لحرائق الغابات في لوس أنجلوس بالمئات من المليارات، وهي فاتورة سيتم تقسيمها بين الحكومات المحلية والفيدرالية وشركات التأمين والسكان.

أشار التقرير إلى أن التكلفة الكاملة لـ حرائق الغابات لن تتضح إلا بعد فترة طويلة من انقشاع الدخان، وقد تستغرق جهود إعادة البناء الباهظة الثمن سنوات ومن المرجح أن يتم حساب تكلفة حرائق الغابات من خلال الأضرار المباشرة وغير المباشرة

وقال جيف شليجلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث في جامعة كولومبيا، إن التكلفة الإجمالية للكارثة تُحسب من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، و قد تكون حرائق الغابات في لوس أنجلوس من بين أغلى الحرائق المسجلة.

ومن المتوقع أن يتحمل قادة الولايات ومقاطعات لوس أنجلوس وإدارة الأعمال الصغيرة والمجموعات الخيرية بعض تكاليف إعادة بناء المنازل والشركات، وقال الرئيس جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية ستغطي 100% من تكاليف الاستجابة للحرائق: "لقد أخبرت الحاكم والمسؤولين المحليين، لا تدخروا أي نفقات"

في نفس السياق، قالت وكالة بلومبرج ان خسائر القطاع التأمين بلغت تقديراتها 40 مليار دولار حتى الآن وتستعد لوس أنجلوس لمزيد من المخاطر المرتبطة بالحرائق، مع استمرار الرياح الساخنة والجافة في التي تضرب المنطقة، حيث أدى استمرار الحرائق على مدار الأسبوع إلى مصرع 24 شخصاً على الأقل وتدمير أحياء بأكملها.

ويتوقع المحللون أن تواجه هذه الشركات خسائر ضخمة، حيث إن الحرائق لا تزال خارجة عن السيطرة إلى حد كبير، ما يزيد من احتمالية استمرار الأضرار والتأثيرات المالية.

 







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