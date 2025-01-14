أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا من لوس أنجلوس بسبب الحرائق.. اعرف الحقيقة

كتب عبد الوهاب الجندى

في ظل استمرار الحرائق في لوس أنجلوس، تنتشر الكثير من الصور والفيديوهات المتعلقة بالحرائق منها الصحيح ومنها المفبرك، وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل فيديو يظهر فيه حشود كبيرة وزحمة خانقة في شارع، وادعى من تداولوه أنه يوثق "أكبر عملية نزوح" بتاريخ أمريكا بسبب النيران في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا.

لكن وسائل إعلام أمريكية، نفت تلك الادعاءات وقالت إن الفيديو المصوّر هو خلال زيارة البابا فرنسيس إلى تيمور الشرقيّة، ضمن جولته في آسيا العام الماضي.

سبحانك ربي مااعدلك



أكبر عملية نزوح فى تاريخ أمريكا .. pic.twitter.com/nY6lOsKi6e — بو عيسى 🇧🇭 (@shawqibh122) January 11, 2025

وتستعد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمواجهة رياح عاتية، تزيد من صعوبة السيطرة على حرائق الغابات التي التهمت أحياء كاملة.

وأصدرت الهيئة تحذيرا باللون الأحمر من خطر شديد، وهو أعلى مستوى إنذار للحرائق، وأسفرت الحرائق، عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وتدمير مناطق واسعة.

وفي ظل الخطر المتزايد، نشرت السلطات أكثر من 8500 رجل إطفاء لمكافحة الحرائق المستعرة، بما في ذلك حريقا "باليساديس" و"إيتون"، اللذان يعتبران الأكبر على أطراف المدينة.

ومنذ اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي، تسببت النيران في تدمير أكثر من 12 ألف مبنى أو تعرضها لأضرار جسيمة.

وخلّفت الحرائق مشهدا أشبه بالكوارث الطبيعية الكبرى، حيث دُمّرت أحياء بأكملها.

ووصف جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، الحرائق بأنها واحدة من أعنف الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.

وقدرت شركة "أكيو ويذر" الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرائق، بين 135 و150 مليار دولار.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "قلوبنا تتألم على الأرواح البريئة الأربع والعشرين التي فقدناها في حرائق الغابات في مختلف أنحاء لوس أنجلوس".