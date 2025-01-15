ضبط 3 مخابز بالإسكندرية تصرفت فى 6 أطنان دقيق مدعم بالمخالفة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تموينية مكثفة على القطاع التموينى ،تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بعدة حملات على المخابز البلدية و الأسواق و المحلات و التى أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر لمخابز بلدية لتصرفها فى عدد 123 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم ، بإجمالى 6 طن و150 كجم.

وتحرير محضر لمخبز بلدى لإثبات مبيعات وهمية، تحرير عدد 40 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، 12محضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية، 9 محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، 7محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية تحرير محضر لبقال تموينى مخالف.

وضبط عدد 720 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مشروعة الحيازة، تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد 6 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.