خدمة المواطنين بتعليم سوهاج تحقق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لتذليل العقبات التى تؤثر سلباً على حل جميع مشاكل المواطنين، مشيرا إلى حرص واهتمام الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية والإدارات التعليمية لسرعه التواصل مع المواطنين لبحث وحل الشكاوى الواردة للمديرية، وذلك تنفيذا لخطة واستراتيجية الدولة فى تيسير سبل التواصل مع المواطنين وتذليل جميع العوائق والاستجابة الفورية والسريعه لطلبات وشكاوى المواطنين وذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بسرعه الرد على شكاوى والتماسات المواطنين وصولا إلى الاستجابة السريعة والتدخل الفورى لحل شكاوى المواطنين.

جاء ذالك خلال لقائه وتكريمه للدكتورة عزه احمد عبد المنعم مدير إدارة خدمه المواطنين وأعضاء المكتب بديوان المديريه ورؤساء أقسام خدمه المواطنين بالادارات التعليمية المختلفة بمكتبه ، لتحقيق الإداره معدل إنجاز 100% لحل مشاكل وشكاوى المواطنين الواردة من البوابه الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحده ( مجلس الوزراء - المحافظة - وزارة التربيه والتعليم) الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لعام 2017 والتى تختص بفحص جميع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال التنسيق مع مختلف إدارات خدمه المواطنين بمختلف الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية .

وجه خلالها الشكر والتقدير لجميع العاملين بإدارة خدمه المواطنين على مجموداتهم المتميزة ، وطالب بأهمية الإستمرار و التفكير خارج الصندوق للوصول إلى الوسائل والامكانيات المتاحة لسرعه الإستجابة وحل جميع مشاكل وطالبات المواطنين لتحقيق أعلى مستوى فى العمل .

وكانت إدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج قد تمكنت من فحص أكثر من 2052 شكوى خلال عام 2024 نجحت خلالها فى حل جميع شكاوى المواطنين والاستجابة لجميع الطالبات الوارده بنسبة 100% للعام الثالث على التوالى.