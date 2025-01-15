تقارير: حكومة نتنياهو تصادق على اتفاق غزة الخميس

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر والحكومة ستجتمع بكامل هيئتها غدا الخميس للتصديق على صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر للقاهرة الإخبارية: الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار في غزة، مكون من 3 مراحل مترابطة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما.

أضافت المصادر، أن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين، كما تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.