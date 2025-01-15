تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص أثناء خروجه للعمل بطوخ لأبريل المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة، 5 متهمين لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهم وأهليته بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 10 أبريل المقبل، لحضور الطبيب الشرعى لمناقشته، وسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11401 لسنة 2023 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2700 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عرفه أ م"، 40 سنة، عامل، ونجله "أحمد ع أ"، 19 سنة، عامل، و"عبد العليم ر ع"، 57 سنة، هارب، و"فتحية ف م"، 40 سنة، ربة منزل، هاربة، و"مني أ م"، 41 سنة، ربة منزل، هاربة، لأنهم في يوم 14 / 5 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه "رمضان جمال أحمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الفرض أدوات (عصى شوم)، وكمنوا له بالزمان والمكان الذي أيقنوا سلفا مروره به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي عليه مستخدمين الأدوات أنفة البيان بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بالرأس وأنحاء متفرقة بجسده، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، حال تواجد كل من المتهمتين الرابعة والخامسة على مسرح الواقعة للشد من أثرهم ومعاونتهم على ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا أدوات "عصي شوم"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشف شقيق المجني عليه، أمام المحكمة، بأنه وعلى إثر خلف سابق فيما بين أهليته والمتهمين، قام المتهمين بانتظار شقيقه المجني عليه المتوفي، حال خروجه للعمل مبكرا، وحال حملهم أدوات "عصي شوم"، وما أن تنبهوا لخروجه حتي انهالوا عليه ضربا، مستخدمين في ذلك الأدوات أنفة البيان، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله.