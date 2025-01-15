الفلبين تتوقع إقامة علاقة "قوية" مع واشنطن تحت ولاية ترامب

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يأمل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس أن تحافظ مانيلا وواشنطن على علاقتهما "القوية والديناميكية" خلال الولاية الجديدة لدونالد ترامب، قبل أسبوع من تولية ترامب منصبه، حسب بيان نُشر اليوم /الاربعاء/.

وخلال اتصال هاتفي مع نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة السابقة للبيت الأبيض كامالا هاريس، أعرب ماركوس "عن تفاؤله بشأن الحفاظ على العلاقة القوية والديناميكية" بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن ، كما يأمل أن تواصل واشنطن ومانيلا "الدفاع عن القيم المشتركة وأولوية القانون الدولي" حسبما أوردت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" التلفزيونية المحلية.

وعززت الولايات المتحدة واليابان والفلبين تعاونهم الأمني ​​في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، وخاصة في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا.

وتحدث الرئيس جو بايدن هاتفيا يوم الاثنين مع فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. وخلال هذه المحادثة، أكد السياسيون الثلاثة مجددًا التزامهم بـ"تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وفقًا للبيت الأبيض حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقالت الرئاسة الأمريكية، إن هاريس، خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الفلبيني، أعادت التأكيد على تصريحات بايدن بشأن "الطبيعة الحاسمة" لهذا التعاون الثلاثي "للحفاظ على الأمن في بحر الصين الجنوبي".

وأكدت نائبة الرئيس أهمية مواصلة الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية في بحر الصين الجنوبي في مواجهة استفزازات جمهورية الصين الشعبية ،مشيرة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الفلبين في مواجهة هذه الاستفزازات وأشار البيان الصحفي لواشنطن أيضًا إلى "الطبيعة الدائمة لالتزامات الولايات المتحدة الدفاعية تجاه الفلبين".