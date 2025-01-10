خناقة شوارع بين كامالا هاريس وسيدة أمريكا الأولى.. اعرف حقيقة الفيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

ما زال استخدام الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات والصور، يثر الأزمات ويغير الحقائق، حيث تم فبركة فيديو من حفل تأبين الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، لخناقة بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وزوجته "جيل" أثناء حضور التأبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب ساخر باسم " il Donaldo Trumpo" على منصة إكس، فيديو مفبرك يظهر الاشتباكات بالأيدي بين هاريس وجيل بايدن.

وقامت مراسم تأبين الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، بحصور الرؤساء الأمريكيين الخمسة الباقين على قيد الحياة، وعدد من نوابهم وقادة وزعماء العالم.