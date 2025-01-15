اليوم السابع
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الرعاية الصحية تفاجئ مقدمى الخدمة فى معهد أورام أسوان بجولة تفقدية

الأربعاء، 15 يناير 2025 08:53 م
الرعاية الصحية تفاجئ مقدمى الخدمة فى معهد أورام أسوان بجولة تفقدية معهد أورام أسوان
أسوان- صلاح المسن

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قام الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى معهد أورام أسوان، شملت تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة سير العمل بها ، والتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.

كما شملت الزيارة تفقد الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وقسم الرعاية المركزة وغرفة العمليات لمتابعة كفاءة التجهيزات واستعداد الفرق الطبية لمختلف الحالات.

وتابع نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، عمل غرفة المناظير وأقسام الأشعة المختلفة والاطلاع على جاهزية الأجهزة والخدمات المقدمة كما تفقد الدكتور أحمد أبو هاشم، وحدة الرنين المغناطيسى، وحرص خلال الجولة على استطلاع آراء المرضى والمترددين على المستشفى.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سير العمل ميدانيًا بشكل دوري، وضمان جاهزية المنشآت الطبية لتلبية احتياجات المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام بمحافظة أسوان.







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