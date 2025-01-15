اليوم السابع
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الاستخبارات الأمريكية تحذر: تنصيب ترامب "هدف جذاب" للإرهابيين والذئاب المنفردة

الأربعاء، 15 يناير 2025 01:15 م
الاستخبارات الأمريكية تحذر: تنصيب ترامب "هدف جذاب" للإرهابيين والذئاب المنفردة ترامب
كتبت : نهال أبو السعود

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حذرت وكالات الأمن القومي الأمريكي من أن تنصيب ترامب سيكون هدفا محتملا جذابا للمتطرفين العنيفين رغم قولهم إنه لا توجد تهديدات محددة جديرة بالقلق، وفقا لمجلة بوليتكو.

وكتب مجموعة من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في تقييم للتهديدات، أن الجناة المحتملين، وخاصة الذين لديهم مظالم تتعلق بالانتخابات، قد يرون أن أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب لليمين الدستورية هو فرصتهم الأخيرة للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال العنف.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف تعكس البيئة السياسية المتصاعدة والعنيفة المحتملة التي سيتولى فيها دونالد ترامب السلطة، كما تعمل وكالات إنفاذ القانون على تعزيز جهود الأمن في 20 يناير وسوف تتدفق الشرطة من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة واشنطن.

وقالت رئيسة الشرطة باميلا سميث في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن إدارة شرطة المدينة سيتم تعزيزها بحوالي 4000 ضابط وقال مسؤول أمني في الكابيتول، إن هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 ضابط يدعمون شرطة الكابيتول.

في المجموع، سيكون هناك ما يقرب من 25 ألفا من أفراد إنفاذ القانون والعسكريين في الموقع لتأمين حفل تنصيب ترامب، كما قال مات ماكول، العميل الخاص المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني للخدمة السرية، وكان المسؤولون في حالة تأهب قصوى لعدة أشهر بعد محاولتي اغتيال ترامب خلال حملة 2024 والهجمات الأخيرة هذا العام في نيو أورليانز ولاس فيجاس.

وضع تقييم التهديد، الذي جمعه مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية وشرطة الكابيتول وحكومة واشنطن العاصمة وشرطة المحكمة العليا، مجموعة من السيناريوهات "الكابوسية" والأشخاص الذين يمكن أن يجعلوها حقيقة، حيث يقولون إن الإرهابيين الأجانب والمتطرفين المحليين والذئاب المنفردة قد يبدؤون في خدع القنابل، أو مكالمات المطاردة، أو رحلات الطائرات بدون طيار أو هجمات الدهس بالمركبات.

ويخشى مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا من أن تتحول الاحتجاجات المحيطة بـ تنصيب الرئيس الامريكي الجديد إلى اضطرابات، حيث تقدم عدد من المجموعات بطلبات للحصول على تصاريح للتظاهر، بما في ذلك بعض المجموعات التي نظمت سابقًا احتجاجات انتهت بالاعتقالات.







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