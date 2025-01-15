اختيار عبد المنعم الجمل رئيسا للمجلس المركزى لاتحاد العمال العرب

كتبت آية دعبس

بدأت منذ قليل، فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لـ نقابات العمال العرب، وذلك بحضور وفود عددا من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، من بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، وبدأ الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.



اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

وشهد الاجتماع اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للاتحاد المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وخلال كلمته ثمن ثقة أعضاء المجلس فيه واختياره لرئاسة الاتحاد، لافتا إلى أن رؤية اتحاد عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

ورحب عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بالوفود المشاركة بالاجتماع، لافتا إلى أن الدور الذى تقوم به مصر لوحدة الوطن العربى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يأتى فى ظل العديد من التحديات التى لابد من العمل على مواجهتها، متمنيا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه، قال المهندس يوسف عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، إن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طارئ، وكامل النصاب نظرا لوجود عددا من التفويضات من عددا من نقابات عمالية ببعض الدول.