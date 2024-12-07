اتحاد العمال: التنظيم النقابى حريص على دعم مسيرة الإنتاج

كتبت آية دعبس

أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال افتتاحه فاعليات ندوة " صناعة وطن " التى نظمها الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، برئاسة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام، حرص التنظيم النقابى على دعم مسيرة الانتاج من خلال متابعة أداء القيادات النقابية وتطويره باعتباره وعاء استثمارى يضيف رافدا تنمويا راسخا يعمل على تحقيق الاستمرارية فى التقدم والازدهار للوطن والرفاهية الاجتماعية لجموع الطبقة العاملة ويخلق فكرا ابداعيا قادرا على امتصاص التحديات الراهنة والمستقبلية.

واستعرض الدكتور أحمد عاطف عميد معهد الدراسات النقابية الأسبق، نصوص التشريعات النقابية الحديثة كونها المطور الرئيسى نحو إيجاد علاقات عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج ومستمدة من الوعى بمواد القانون التى تمثل طوق النجاة لحل النزاعات بكافة انواعها التى قد تصيب قلاع العمل بالشلل الانتاجى، مؤكدا أن امتلاك القيادات النقابية وكذا القواعد العمالية مهارات التفاوض نؤدى الى الحفاظ على الحقوق وتعمل على إضافة مكتسبات مشروعة.

وأضاف عاطف: أن نقل مهارات العمل النقابى للاجيال أصل مستدام يساهم مباشرة فى استمرار وتنمية الاصول الانتاجية ويحقق أعلى معدلات الامان الوظيفى.

شارك فاعليات الندوة نواب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة ولاء التمامى عضو مجلس النواب وصبري ابو الدهب ومختار ابو الفتوح ومحمد ابراهيم ووليد هليل وصالح عزت ووليد عبد القوي والامين العام للاتحاد سمير منطاش وامام كمال امين الصندوق .

اعد الندوة لجنه التدريب والتثقيف بالاتحاد برئاسة - فيفي زيادة وعضوية كل من: أمال طيبي ونحمده عبد العزيز و ساميه حسانين.