إيطاليا تستدعي القائم بالأعمال الفنزويلي

أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، القائم بالأعمال الفنزويلي للاحتجاج على عدم وجود معلومات بشأن اعتقال مواطن إيطالي وطرد ثلاثة من دبلوماسيها.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني - في بيان للوزارة نُشر على منصة "إكس"، اليوم /الأربعاء/ - إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال الفنزويلي للاحتجاج بشدة على عدم وجود معلومات حول اعتقال المواطن الإيطالي ألبرتو ترينتيني، وللاعتراض على طرد ثلاثة من دبلوماسيين إيطاليين من كاراكاس".

وكانت أسرة عامل إغاثة إيطالي بمنظمة غير حكومية قد أطلقت نداء للحكومة الإيطالية من أجل بذل الجهود الدبلوماسية لمحاولة إعادته إلى وطنه.. ودعت الحكومة الفنزويلية، إيطاليا وفرنسا وهولندا إلى تقليص عدد مسؤولي السلك الدبلوماسي المعتمدين في كراكاس إلى ثلاثة.

يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى كانت قد انتقدت التقارير الواردة من فنزويلا بشأن "حالات القمع"، داعية إلى انتقال ديمقراطى في البلاد.