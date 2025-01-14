مسئول بالكرملين: ينبغي إجراء محادثات بشأن أوكرانيا بين روسيا وأمريكا

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قال مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، إن تسوية الوضع في أوكرانيا يجب أن يتم التفاوض عليها بين روسيا والولايات المتحدة، دون مشاركة ممثلين آخرين للغرب.



وأضاف باتروشيف: "فيما يتعلق بالاحتمالات المحددة لمزيد من التطورات بالنظر إلى عامل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فإننا نحترم تصريحاته، وأقترح إجراء المحادثات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة دون مشاركة الدول الغربية الأخرى.. ليس هناك ما يمكن الحديث عنه مع لندن أو بروكسل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وتابع مساعد الرئيس الروسي: "أن قيادة الاتحاد الأوروبي لم يكن لها منذ فترة طويلة الحق في التحدث نيابة عن العديد من أعضائها، مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا ورومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المهتمة بالاستقرار في أوروبا وانتهاج سياسة عقلانية تجاه روسيا".